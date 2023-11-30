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Военнослужащих ЗВО наградили за уничтожение танка Leopard 1A5 в зоне СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие армии Западного военного округа (ЗВО) за уничтожение танка Leopard 1A5 в зоне спецоперации получили госнаграды и сертификат на 700 тыс. рублей. Видео награждения 30 ноября предоставило Минобороны РФ.

Заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой отметил расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), бойцов с позывными Питер и Якут, уничтоживших переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) танк Leopard 1A5. За это им вручили сертификат на выплату дополнительных денежных средств на 700 тыс. рублей от телеведущей Юлии Барановской.

«Перед нами была поставлена задача — найти удобную позицию, потому что из-за ландшафта и бугристой местности было непросто его [танк] найти. Мы нашли место, максимально приближенное к нему, замаскировались и в течение двух недель выжидали. Мы его слышали, но не видели. И как-то он во второй половине дня приехал, было посветлее, увидели его, выстрелили, попали, доложили командиру. Командир сказал, мол, жги кошку. Сделали второй выстрел, тоже попали и сожгли немецкий танк», — рассказал боец с позывным Питер.

Луговой наградил наиболее отличившихся государственными наградами: орденами Мужества, знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом VI степени и медалями «За отвагу» и «За храбрость».

Заместитель командующего поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу и пожелал крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

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На ней изображен орден Красной Звезды — один из самых почетных в советское время

Ранее в этот день обозреватель Дэвид Экс сообщил в своей статье для Forbes, что Вооруженные силы Украины потеряли первый танк Leopard 1A5 из предоставленных Германией. По его словам, танк подвергся артиллерийскому огню со стороны российской армии или пострадал от разрыва мины.

Также в этот день на премии «Золотой граммофон» бойцам СВО вручили сертификаты на 1 млн рублей. Российские военнослужащие вышли на сцену в форме и балаклавах. Зал встретил их аплодисментами.

До этого, 15 июня, российские артисты Григорий Лепс и Николай Басков в рамках вечеринки «Русской медиагруппы», которая состоялась во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), объявили о награде в 1 млн рублей каждому бойцу, который уничтожит танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard. Басков тогда отметил, что он и другие артисты как представители творчества вносят свой вклад.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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