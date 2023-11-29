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На премии «Золотой Граммофон» бойцам СВО вручили сертификаты на 1 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На XXVIII церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» в Москве ведущие Владимир Киселев и Ирина Дубцова позвали на сцену военнослужащих, участвовавших в спецоперации России на Украине и вручили им сертификаты на 1 млн рублей в рамках инициативы, которую поддержали Григорий Лепс, Николай Басков, Владимир Машков — денежная награда за каждый подбитый танк и крупную военную технику противника. Об этом 29 ноября сообщил корреспондент «Известий».

Российские военнослужащие вышли на сцену в форме и балаклавах. Зал встретил их аплодисментами.

«Никогда нельзя забывать, кому мы обязаны тем, что можем в теплой Москве проводить эти концерты. Мы обязаны нашим героям. Поэтому мы сейчас с Ириной [Дубцовой] вручаем сейчас эти сертификаты. <...> Еще раз большое спасибо», — сказал Киселев.

Корреспондент уточнил: за кадром Киселев добавил, что ждет от других народных артистов того же.

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Ранее, 15 июня, российские артисты Григорий Лепс и Николай Басков в рамках вечеринки «Русской медиагруппы», которая состоялась во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), объявили о награде в 1 млн рублей каждому бойцу, который уничтожит танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard. Басков тогда отметил, что он и другие артисты как представители творчества вносят свой вклад.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день заявил, что в Кремле позитивно оценивают инициативу ряда музыкантов и бизнесменов о вознаграждении за подбитые на Украине танки Leopard и другую военную технику.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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