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В США сообщили о потере ВСУ первого танка Leopard 1A5

Forbes: ВСУ потеряли немецкий Leopard 1A5 после пары недель его применения в бою
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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Thomas Imo
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли первый танк Leopard 1A5 из предоставленных Германией. Об этом сообщил обозреватель Дэвид Экс в своей статье для Forbes 28 ноября.

«Украинская армия впервые потеряла танк Leopard 1A5. На видео, которое распространилось в Сети во вторник, изображен один из танков немецкого производства, вероятно, принадлежащий 44-й механизированной бригаде украинской армии», — написал Экс.

По его словам, танк подвергся артиллерийскому огню со стороны российской армии или пострадал от разрыва мины.

«Открытый и просматриваемый отовсюду, танк был легкой мишенью для серии артиллерийских снарядов, которые летели в его сторону всё более точными залпами. Также возможно, что первый удар нанесла боевой машине закопанная мина. <…> На видео с дрона не видно спасающегося экипажа, но заметен неподвижный танк с двумя широко открытыми люками башни. Это свидетельство того, что экипаж сбежал», — пояснил Экс.

Потеря танка Leopard 1A5 случилась слишком быстро, даже если учитывать его уязвимость: толщина брони, по словам обозревателя, составляет не больше 70 мм.

«Стоит задаться вопросом, почему тот Leopard 1А5 двигался по открытому полю средь бела дня», — задался вопросом автор статьи.

По мнению Экса, каждый танк имеет уязвимые места. Причина потери Leopard 1A5 может быть в том, что украинские военные используют технику непредусмотрительно и не заботятся о сохранности своих орудий.

«Было неизбежно, что ВСУ в конечном итоге потеряют танки. Но первая потеря Leopard 1A5 произошла так быстро — возможно, всего через несколько недель после того, как танки впервые увидели бой», — изумился обозреватель.

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Ранее, 19 ноября, Дэвид Экс объяснил, что немецкие танки Leopard 1A5, переданные ВСУ, перебросили к линии фронта без необходимой защиты. Автор указал, что Leopard 1A5 определенно нуждается в дополнительной броне. Обладая стальной броней толщиной всего 70 мм в самом толстом месте, этот танк может стать самым уязвимым на поле боя.

18 ноября офицер ВСУ Николай Мельник заявил Forbes о разрушенных ожиданиях от реакции Вооруженных сил РФ на танки Leopard. План контрнаступления украинских войск базировался на уверенности, что российская армия будет разбегаться при виде западной бронетехники, однако этого не случилось, рассказал он.

10 ноября Forbes также писал, что ВСУ так и не научились правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому могут вскоре потерять их все, поскольку их успешно разбивает Россия.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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