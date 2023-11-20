Немецкие танки Leopard 1A5, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ), перебросили к линии фронта без необходимой защиты, заявил 19 ноября обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

Такой вывод он сделал, оценив появившийся в Сети видеоролик, на котором можно рассмотреть один 40-тонный танк, движущийся по грязной дороге в дождливый день.

«Но есть что-то зловещее в этом первом видео с Leopard 1A5, вероятно, вблизи линии фронта на Украине. На танке, похоже, нет дополнительной брони. Нет каркаса для защиты от дронов. Никаких блоков реактивной брони от поражения приближающимися ракетами и снарядами», — написал журналист.

Автор материала поясняет, что Leopard 1A5 определенно нуждается в дополнительной броне. Обладая стальной броней толщиной всего 70 мм в самом толстом месте, этот танк может стать самым уязвимым на поле боя. Даже российские Т-55 образца 1950-х годов и украинские столь же старые, но модернизированные М-55СС в определенных аспектах защищены лучше, чем Leopard 1A5, отметил Экс.

10 ноября Дэвид Экс писал о том, что военнослужащие украинской армии так и не научились правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому могут вскоре потерять их все, так как их успешно разбивает российская армия. Журналист посоветовал командованию ВСУ закупить еще около 200 немецких танков Leopard 1A5, которые были произведены в 1980 году.

2 ноября Экс на страницах Forbes сообщил, что ВC РФ в течение двух недель уничтожили четверть немецких танков Leopard 2, находящихся у ВСУ. По меньшей мере 13 таких машин Украина списала за семь дней, заявил журналист. Также он отметил, что украинская армия успела потерять в боях под Авдеевкой редкую модификацию танка Leopard 2A6, который представлял для Украины большую стратегическую ценность.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.