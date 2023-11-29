В Минэнерго заявили о стабилизации внутреннего рынка моторных топлив

Ситуация на внутреннем рынке моторных топлив — как оптовых, так и розничных — стабилизировалась. Об этом 29 ноября сообщило «Известиям» Минэнерго РФ.

«Это происходило по мере накапливания совокупного эффекта от мер, предпринятых для насыщения внутреннего рынка. Сейчас эта цель достигнута: общие запасы моторных топлив составляют более 5 млн т моторных топлив», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что цены снижаются по всем видам моторных топлив, в том числе на летнее дизельное топливо биржевые цены снизились почти на 25% до отметок весны текущего года.

«Именно устойчивое снижение цен, формирование товарных запасов и насыщение внутреннего рынка позволило снять большую часть запретов на экспорт, введенных в сентябре. Сейчас внутренний рынок полностью обеспечен предложением, общая его стабилизация — долгосрочная тенденция, результат предпринятых в сентябре–октябре мер по его поддержке», — отметили в Минэнерго.

Также отмечается, что оптовые цены снижаются на фоне окончания летнего сезона повышенного спроса и завершения ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. Минэнерго продолжает следить за ситуацией в ежесуточном режиме.

Ранее, 22 ноября, правительство РФ отменило запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Отмечалось, что его запасы в РФ выросли за время действия мер на 14%, то есть до 3,2 млн т.

Правительство России 21 сентября ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В Минэнерго уточнили, что из-за таких мер ожидается увеличение предложения моторного топлива на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен.

На следующий день стало известно, что в России снизились биржевые цены на бензин и дизельное топливо. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, бензин Аи-95 подешевел до 59,362 тыс. рублей за тонну, Аи-92 — до 55,925 тыс. рублей за тонну, летний дизель — до 61,431 тыс. рублей за тонну.

22 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение правительства ограничить экспорт топлива, подчеркнул, что меры приняты своевременно, и они будут действовать столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке.