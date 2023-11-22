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Правительство РФ отменило запрет на экспорт летнего дизельного топлива

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Правительство РФ отменило запрет на экспорт летнего дизельного топлива, сообщила 22 ноября пресс-служба Минэнерго.

«Правительством Российской Федерации принято решение по снятию временного запрета на экспорт летнего дизельного топлива», — сказано в сообщении ведомства.

Как отмечается, запасы летнего дизельного топлива в РФ выросли за время его экспорта на 14%, то есть до 3,2 млн т.

«В результате с начала действия запрета экспорта оптовые цены летнего дизельного топлива на бирже снизились, а его запасы составляют более 3,2 млн т, что на 14% больше, чем на дату введения запрета экспорта моторного топлива», — уточнило Минэнерго.

Также в министерстве уточнили, что мониторинг производственных и ценовых показателей продолжится для возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка.

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Правительство России 21 сентября ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В Минэнерго уточнили, что из-за таких мер ожидается увеличение предложения моторного топлива на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен.

На следующий день стало известно, что в России снизились биржевые цены на бензин и дизельное топливо. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, бензин Аи-95 подешевел до 59,362 тыс. рублей за тонну, Аи-92 — до 55,925 тыс. рублей за тонну, летний дизель — до 61,431 тыс. рублей за тонну.

22 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение правительства ограничить экспорт топлива, подчеркнул, что меры приняты своевременно и они будут действовать столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке.

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