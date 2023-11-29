Политолог отреагировал на слова Сийярто о невозможности членства Украины в НАТО

Сегодня на Западе никто не ждет Украину в качестве полноправного члена НАТО. Таким образом политолог Иван Мезюхо прокомментировал «Известиям» 29 ноября слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто о невозможности вступления Украины в блок на данный момент.

Ранее в среду Сийярто по итогам заседания Совета Украина – НАТО заявил журналистам, что Киев сейчас не может стать членом НАТО, так как это привело бы к Третьей Мировой войне. Кроме того, как отметил глава венгерского МИДа, Украина нарушает права нацменьшинств.

«Я думаю, что глава МИД Венгрии просто сказал то, что и так думают его коллеги в Евросоюзе. Безусловно, сегодня никто не ждет Украину в НАТО в качестве полноценного и полноправного члена. Все разговоры о том, что Украине надо провести еще какие-то реформы и преодолеть еще какую-то очередную дорожную карту, являются стратегией по забалтываю этого вопроса со стороны так называемого коллективного Запада», — считает Мезюхо.

По мнению политолога, не только Венгрия не хотела бы прямого военного столкновения с РФ, но и многие другие члены Европейского союза.

Ранее 29 ноября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год, включающую в себя вопросы энергобезопасности и подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом за день до этого издание Euractiv сообщило, что между странами-членами НАТО на данный момент существуют те же разногласия по Украине, что и на июльском саммите. Тогда государства были готовы направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда свое согласие дадут союзники и будут выполнены все условия. При этом США и Германия считают, что дискуссии о членстве Киева в альянсе могут начаться, когда он выполнит рекомендации ежегодной национальной программы.

Еще в октябре президент РФ Владимир Путин заявлял, что для России важен внеблоковый статус Украины, указав на то, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.