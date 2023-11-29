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В Венгрии указали на невозможность Украины в настоящее время стать членом НАТО

Сийярто: членство Украины в НАТО сейчас чревато началом третьей мировой
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Haris Memija
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Украина в настоящее время не может стать членом Североатлантического альянса (НАТО), так как это привело бы к началу третьей мировой войны, а также потому, что Киев нарушает права нацменьшинств в своей стране. Об этом 29 ноября заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отметив, что указанные пункты не соответствуют правилам альянса.

«Членство Украины в НАТО несвоевременно по двум причинам. Первая — Вашингтонский договор об основании НАТО, 10-я статья которого гласит, что к альянсу могут присоединяться только те страны, которые внесли бы вклад в Североатлантическую безопасность», — заявил он журналистам по итогам заседания Совета Украина — НАТО.

В настоящее время всем очевидно, что воюющая страна не способствует безопасности региона. Напротив, вступление Украины в НАТО привело бы к угрозе прямого столкновения с Россией, считает глава МИД Венгрии. Он также добавил, что в прописанном НАТО плане реформ для Украины есть пункт о правах нацменьшинств в стране, и Венгрия будет строго следить за его выполнением.

«Вторая причина, по которой членство Украины в НАТО несвоевременно, заключается в том, что НАТО — это сообщество, основанное на ценностях. Об этом тоже ясно говорится в Вашингтонском договоре. Поэтому очевидно, что в альянсе нет места стране, которая постоянно отбирает, нарушает, отзывает права национальных меньшинств», — сказал Сийярто.

Он указал, что на заседании глав МИД стран НАТО было подчеркнуто, что Украина не получит приглашения в альянс на следующем саммите в 2024 году, который пройдет в Вашингтоне.

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Ранее 29 ноября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год, включающую в себя вопросы энергобезопасности и подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 28 ноября, издание Euractiv сообщило, что между странами ― членами Североатлантического альянса на данный момент существуют те же разногласия по Украине, что и на июльском саммите. Тогда государства были готовы направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда свое согласие дадут союзники и будут выполнены все условия. При этом США и Германия считают, что дискуссии о членстве Киева в альянсе могут начаться, когда он выполнит рекомендации ежегодной национальной программы.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде.

До этого, 16 октября, президент России Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая заявил, что для России важен внеблоковый статус Украины, указав на то, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

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