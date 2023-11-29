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Рыбаки нашли трех членов экипажа разбившегося в Японии Osprey ВВС США

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Рыбаки, которые занимались промыслом около места крушения конвертоплана Osprey военно-морских сил (ВМС) США в японской префектуре Кагосима, обнаружили трех членов его экипажа. Об этом 29 ноября сообщает телеканал NHK.

По его данным, о состоянии обнаруженных людей неизвестно. В свою очередь, агентство Kyodo, ссылаясь на предварительную информацию береговой охраны, сообщило, что всего на борту американского конвертоплана находились восемь человек. Уточняется, что рыбацкое судно обнаружило человека без сознания.

Агентство также отметило, что место крушения находится примерно в 1 км от побережья спасатели нашли обломки конвертоплана. Также отмечается, что летательный аппарат должен был перелететь с военной базы США в префектуре Ямагути на другую в префектуре Окинава.

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О том, что конвертоплан Osprey ВМС США потерпел крушение в районе префектуры Каносима в Японии стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что он упал в море в районе японских островов Якусима.

В июне ВМС США сообщали, что приостановят полеты своих летательных аппаратов из-за крушений, произошедших в начале месяца. Отмечалось, что военные намерены пересмотреть методы управления рисками и провести тренировки по возможным угрозам.

В начале июня ведомство потеряло сразу три летательных аппарата. Так, например, 10 июня во время выполнения учебно-тренировочного полета в Калифорнии разбился военно-транспортный вертолет. Экипажу удалось выжить.

9 июня в Калифорнии разбился конвертоплан MV-22 Osprey. В результате погибли пятеро морских пехотинцев, находившихся на борту.

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