Путин и Мирзиёев обсудили двустороннее взаимодействие РФ и Узбекистана

Президент РФ Владимир Путин в среду, 29 ноября, провел телефонный разговор со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

«Обсуждены текущие вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе продолжающая реализация договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита президента Узбекистана в Москву», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Узбекистанский лидер находился с визитом в России с 5 по 7 октября. В повестке дня поездки отмечались расширение практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной областях.

6 октября состоялась встреча Мирзиёева с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, в ходе которой узбекистанский лидер отметил, что республике необходимо кооперироваться с РФ «в это сложное время». Он также отметил высокий уровень сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

В тот де день в Кремле состоялась встреча российского лидера и Мирзиёева. Президент РФ в ходе встречи отметил, что товарооборот между Россией и Узбекистаном продолжает расти. Так, за прошлый год показатели роста составили 26%, а за семь месяцев текущего года — более 14%, подчеркнул Путин.