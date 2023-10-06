Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и Узбекистаном

Президент РФ Владимир Путин 6 октября сообщил о росте товарооборота между Россией и Узбекистаном. На эту тему он высказался в ходе переговоров в Кремле со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

По словам Путина, за прошлый год показатели роста составили 26%, а за семь месяцев текущего года — более 14%.

«Россия занимает уверенно первое место в торговом обороте Узбекистана с иностранными государствами: 3 тыс. компаний работают в Узбекистане с российским участием, 700 компаний узбекских работают в России. Мы приняли ряд серьезных решений долгосрочного характера по развитию наших торгово-экономических связей», — отметил президент России.

Путин также обратил внимание на прогресс в двусторонних отношениях между РФ и Узбекистаном.

«Наши отношения развиваются весьма успешно. И мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнический. В таком направлении и действуем», — сказал он, поблагодарив Мирзиеева за личное участие в развитии связей между двумя странами.

Президент РФ также отметил прогресс в партнерстве в гуманитарной сфере и других направлениях, которые планируется обсудить.

Ранее в этот день лидер Узбекистана в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным отметил, что республике необходимо кооперироваться с РФ «в это сложное время». Он также отметил высокий уровень сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Мирзиеев прибыл с визитом в Россию накануне, 5 октября. Программа пребывания узбекского лидера предусматривала среди прочего поездку в Казань и проведение переговоров с Путиным в Москве. В повестку дня вошли расширение практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной областях.