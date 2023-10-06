Мирзиёев указал на развитие сотрудничества с Россией по всем направлениям

Прогресс идет по всем направлениям сотрудничества между Узбекистаном и Россией. Об этом заявил в пятницу, 6 октября, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Наши двусторонние отношения поднялись на такой уровень — всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Мы достигли многого за последние годы благодаря политической воле и [президента России] Владимира Владимировича [Путина], и моей. По всем направлениям нашего сотрудничества идет прогресс», — сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Мирзиёев добавил, что Узбекистану необходимо кооперироваться с РФ «в это сложное время». По его словам, уже достигнуты высокие результаты во взаимодействии, в частности, в сферах здравоохранения и образования. Он заключил, что премьер-министрам республики «есть над чем работать» с российскими коллегами.

Президент Республики Узбекистан прибыл с визитом в Россию накануне, 5 октября. Его встретили зампредседателя правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Программа пребывания узбекского лидера предусматривает проведение переговоров с Путиным в Москве 6 октября. В повестку дня вошли расширение практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной областях.

Ранее в июле Путин и Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили развитие двустороннего сотрудничества.