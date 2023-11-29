Путин выступает на III Конгрессе молодых ученых. Трансляция

Президент России Владимир Путин 29 ноября выступает на III Конгрессе молодых ученых.

Ключевая тема III Конгресса молодых ученых — «Пространство возможностей и развития». Мероприятие открылось 28 ноября и продлится до 30 ноября. Участники обсуждают существующие возможности развития национальной науки в кооперации с бизнесом и государством и знакомятся с ее новейшими достижениями.

В текущем году на конгресс собрались почти 5 тыс. участников из более чем 25 стран.

Конгресс молодых ученых является ключевым мероприятием объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий в РФ, проходящего с 2022 по 2031 год.