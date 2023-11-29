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У берегов Стамбула из-за шторма сел на мель нефтяной танкер

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Фото: DenizTV
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Нефтяной танкер Kadriye Ana под флагом Турции из-за мощного шторма сел на мель у берегов Стамбула. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает глобальная система для отслеживания судов MarineTraffic.

Телеканал TRT Haber уточняет, что судно находилось под угрозой крушения, поэтому экипаж состоящий из 12 человек был эвакуирован. В результате инцидента никто не пострадал. Помощь запросил капитан Kadriye Ana.

С риском уйти под воду вместе с судном экипаж ждал на палубе в спасательных жилетах. Чтобы эвакуировать находившийся на борту экипаж, с одной стороны работал спасательный трейлер, а с другой — наземные пожарные бригады. По веревочному мосту все члены экипажа были спасены.

Корабль не стал преградой для других танкеров. Ведется операция по снятию танкера с мелководья.

Судно Kadriye Ana имеет длину около 80 м и ширину 11,5 м. Танкер перевозил 600 т дизельного топлива.

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28 ноября Турция закрыла пролив Дарданеллы из-за шторма. По указанию администрации также было остановлено паромное сообщение Чанаккале-Килитбахир, Чанаккале-Эджеабат и Лапсеки-Гелиболу.

До этого, 27 ноября, сообщалось, что сухогруз Blue Shark выбросило на мель у побережья Анапы в районе поселка Витязево. На его борту находится 21 член экипажа — граждане Сирии, Индии и Египта. Судно находится на мели на ровном киле рядом с берегом, отметили в Росморречфлоте. План аварийно-спасательной операции разрабатывают морские спасатели при взаимодействии с МЧС России.

В этот же день в распоряжении «Известий» появились кадры разрушений на набережной в Краснодарском крае, куда штормом вынесло сухогруз. Согласно данным сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic, борт находится примерно в 150 м от пляжа.

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