Непогода привела к прекращению транзита через Дарданеллы в Турции

В районе пролива Дарданеллы в Турции разыгрался сильный шторм, из-за чего движение для транзитных судов пришлось закрыть. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на турецкое управление движения судов во вторник, 28 ноября.

«Из-за шторма, периодически возникавшего в регионе с утренних часов, Дарданеллы были закрыты для движения судов с севера и юга. Управление движения судов в проливе Дарданеллы уведомило капитанов других судов по радиообъявлении о закрытии пролива для прохода с обеих сторон», — передает телеканал.

Из-за шторма по указанию администрации порта временно также остановлено паромное сообщение Чанаккале-Килитбахир, Чанаккале-Эджеабат и Лапсеки-Гелиболу.

Штормовое предупреждение объявлено ранее в этот день и в Крыму, где уже несколько дней бушует сильная непогода. Так, 25 ноября, полуостров накрыл мощнейший за всю историю метеорологических наблюдений мегашторм. Без электричества в разгар урагана осталось около 500 тыс. человек. Это привело и к отключениям воды и канализации. Сакский район и Евпатория названы самыми пострадавшими регионами.

Глава республики Сергей Аксенов сообщил о введении режима ЧС в 10 муниципалитетах Крыма.