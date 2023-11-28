Штормовое предупреждение вновь объявили в Крыму

В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать 28 и 29 ноября. По прогнозам синоптиков ожидаются ливни и сильный ветер.

ИА SevastopolMedia уточняет, что сильные дожди будут идти с вечера вторника, 28 ноября, и весь день 29 ноября. При этом порывы ветра местами будут достигать 25 м/с.

В этот период не исключен подъем уровня воды на некоторых реках полуострова. Он увеличится на 0,5 – 1,5 м без достижения опасных отметок.

ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное МЧС уточняет, что шторм в Крым принесет холодный фронтальный раздел. Особенно опасной погода будет на юге, востоке и в центре полуострова.

Ранее, 25 ноября, Крым накрыл мощнейший за всю историю метеорологических наблюдений мегашторм. Без электричества в разгар урагана остались около 500 тыс. человек. Это привело и к отключениям воды и канализации. Сакский район и Евпатория названы самыми пострадавшими регионами.

Глава республики Сергей Аксенов сообщил о ведении режима ЧС в 10 муниципалитетах Крыма.