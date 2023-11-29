В политбюро ХАМАС «Известиям» назвали главную цель ЦАХАЛ

Представитель палестинской группировки ХАМАС, член политбюро Усама Хамдан объяснил цель военных действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в беседе с «Известиями» 29 ноября.

«Главная цель для израильской армии — нарушить спокойную мирную жизнь палестинцев», — заявил он.

По его словам, из-за военных действий в анклаве мирные жители вынуждены переселяться в другие места, покидать родные земли в надежде скрыться от взрывов и получить медицинскую помощь.

«Это настоящее военное преступление. Поддерживающие Израиль страны, во главе которых стоят США, должны понять, что они прямые соучастники этих преступлений», — считает Хамдан.

Он подчеркнул, что государства, которые оказывают Израилю военную и экономическую поддержку, тем самым обеспечивают продолжение резни и потакают убийствам мирного населения Газы.

Ранее, 28 ноября, сообщалось, что Израиль нарушил условия перемирия с ХАМАС, танки ЦАХАЛ открыли огонь в нескольких районах на юге сектора Газа. Также утверждалось, что Израиль применил в анклаве светошумовые гранаты.

Перед этим, 27 ноября, в минздраве Палестины сообщили о гибели более 16 тыс. человек в секторе Газа. Число раненых в регионе возросло до 35 тыс. человек.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.