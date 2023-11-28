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В МИД обвинили НАТО в снижении ядерного порога

Грушко: активность НАТО снижает ядерный порог
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Фото: Global Look Press/x99/ZUMAPRESS.com
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Активность Североатлантического альянса снижает ядерный порог и предполагает перевод военных сценариев в ядерные на их начальной стадии. Об этом 28 октября заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе форума «Примаковские чтения».

«РФ уже давно указывала на то, что осуществляемые в рамках НАТО совместные ядерные миссии, которые предполагают участие неядерных государств, являются серьезным нарушением Договора о нераспространении [ядерного оружия]. <...> Натовская активность снижает ядерный порог и предполагает перевод военных сценариев в ядерную фазу уже на начальной стадии», — сказал он.

Грушко подчеркнул, что даже в практике военных учений ядерный компонент становится всё более ощутимым.

Министр также уделил внимание вопросу активности НАТО у российских границ. Комментируя военно-политическую деятельность Финляндии в связи с вступлением в альянс, он указал, что такие действия содержат в себе заряд дестабилизации и заставляют РФ принимать соответствующие военно-технические меры предосторожности.

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Ранее в этот день заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что власти страны заинтересованы в обсуждении с Россией вопросов по ядерной сфере. Так она прокомментировала заявление Рябкова о том, что диалог по стратегической безопасности между США и РФ вряд ли скоро возобновится.

До этого, 9 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что объединение привержено контролю над вооружениями и принципу нераспространения оружия массового поражения. По его словам, приостановка РФ участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) якобы подрывает европейскую безопасность.

25 октября Рябков сообщил, что Россия получила от США предложения возобновить диалог по договору о стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Тогда он указал на то, что в этих предложениях нет элемента новизны. По словам Рябкова, США предлагают поставить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями на систематическую основу, однако это предлагается делать в отрыве от всего происходящего, а Россия к этому не готова.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров 26 октября также заявил, что Вашингтон просит возобновить процесс инспекций в рамках ДСНВ, однако Москва считает это невозможным, потому что не доверяет другой стороне.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.

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