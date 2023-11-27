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Рябков усомнился в возобновлении диалога РФ и США по стратстабильности

Рябков: перспективы улучшения отношений Москвы и Вашингтона не просматриваются
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Диалог по стратегической стабильности между РФ и США вряд ли может возобновиться в ближайшей перспективе. Об этом 27 ноября заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях форума «Примаковские чтения».

«Я не думаю, что диалог возобновится в обозримой перспективе в том виде, как он практиковался до момента, когда США его в одностороннем порядке прервали», — подчеркнул он.

По мнению Рябкова, если США решат возобновить такой диалог, то вряд ли они увидят в ответе России то, что покажется им шагом навстречу. При этом он исключил односторонние уступки со стороны Москвы. Рябков указал на то, что в последнее время в российско-американских отношениях случилось немало негативных событий, которые не позволяют вновь начать политический диалог. Рябков также исключил возможность односторонних уступок в этом вопросе с российской стороны.

«И сейчас вопрос даже не в уступках и не в поиске каких-то компромиссов, а в том, есть ли вообще смысл обмениваться такого рода посланиями. Мы пока в этом не убеждены», — подытожил замглавы МИД России.

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Ранее, 25 октября, Рябков сообщил, что Россия получила от США предложения возобновить диалог по договору о стратегической стабильности и контролю над вооружениями (ДСНВ) и сейчас изучает их. Тогда он указал на то, что в этих предложениях нет элемента новизны. По словам Рябкова, США предлагают поставить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями на систематическую основу, однако это предлагается делать в отрыве от всего происходящего, а Россия к этому не готова.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 26 октября также заявил, что США просят возобновить процесс инспекций в рамках ДСНВ, однако Россия считает это невозможным, потому что не доверяет США. Глава МИД РФ отметил, что Москва приостановила инспекции, сохранив при этом приверженность всем обязательствам этого договора, и ДСНВ действует.

По его мнению, условий для возобновления диалога с США по стратегической стабильности сейчас нет, поскольку американская сторона не заинтересована в достижении каких-либо договоренностей.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.

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