В США заявили о заинтересованности в диалоге с РФ по вопросам ядерной сферы

Власти США заинтересованы в обсуждении с Россией вопросов по ядерной сфере. Об этом 27 ноября заявила ТАСС заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

«Как заявлял [помощник президента США по национальной безопасности] Джейк Салливан, мы по-прежнему заинтересованы в обсуждении вопросов ядерной сферы», — прокомментировала она заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что диалог по стратегической безопасности между США и РФ вряд ли скоро возобновится.

Дженкинс также заявила, что, вероятно, Россия знает позицию США по данному вопросу, и эта позиция не изменилась.

О том, что диалог по стратегической стабильности между РФ и США вряд ли может возобновиться в ближайшей перспективе, заявил Рябков ранее 27 ноября. Он исключил односторонние уступки со стороны Москвы и предположил, что даже в случае, если США решат возобновить диалог, вряд ли они увидят в ответе России то, что покажется им шагом навстречу.

Ранее, 25 октября, Рябков сообщил, что Россия получила от США предложения возобновить диалог по договору о стратегической стабильности и контролю над вооружениями (ДСНВ) и сейчас изучает их. Тогда он указал на то, что в этих предложениях нет элемента новизны. По словам Рябкова, США предлагают поставить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями на систематическую основу, однако это предлагается делать в отрыве от всего происходящего, а Россия к этому не готова.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 26 октября также заявил, что США просят возобновить процесс инспекций в рамках ДСНВ, однако Россия считает это невозможным, потому что не доверяет США. Глава МИД РФ отметил, что Москва приостановила инспекции, сохранив при этом приверженность всем обязательствам этого договора, и ДСНВ действует. По его мнению, условий для возобновления диалога с США по стратегической стабильности сейчас нет, поскольку американская сторона не заинтересована в достижении каких-либо договоренностей.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.