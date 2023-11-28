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В Госдуме назвали хитрым планом идею ЕС разрешить россиянам продавать имущество

Депутат ГД Журова: идея ЕС разрешить россиянам продавать имущество — хитрый план
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Фото: Global Look Press/Sebastian Rau
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Новый пакет санкций Евросоюза (ЕС), который, возможно, позволит попавшим под ограничения россиянам продавать имущество в течение полугода, может быть хитрым планом ЕС. Такое мнение первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказала во вторник, 28 ноября.

«Может быть, это новая схема: дать возможность самостоятельно продать, заблокировать счет и ждать момента, когда они юридически смогут эти деньги отдать Украине. Потому что изъять недвижимость и самим же ее продать — это нехороший сигнал даже для собственного населения», — заявила парламентарий в беседе с Lenta.Ru.

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Ранее в этот день финское агентство STT сообщило, что новые санкции против России, которые войдут в 12-й пакет ограничений Евросоюза (ЕС), позволят изъять спортивную арену «Хельсинки» (Hartwall), владельцами которой являются российские предприниматели.

12-й пакет санкций предусмотрит возможность для попавших под ограничения владельцев арены продать замороженные активы, сообщает телеканал «360».

Однако в случае продажи и смены владельца деньги всё равно останутся замороженными, сообщает телеканал «Звезда».

15 ноября агентство Bloomberg сообщило, что в 12-м пакете антироссийских санкций ЕС планирует запретить экспорт станков и деталей машин, которые Россия якобы использует для производства оружия. Кроме того, в числе других товаров, которые Брюссель планирует добавить в санкционный список, — химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и серводвигатели для дронов.

До этого, 13 ноября, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложение по 12-му пакету антироссийских санкций может быть представлено в ближайшие дни. Он уточнил, что 12-й пакет санкций коснется физических лиц и экспорта, в том числе в отношении алмазов, сообщается на сайте kp.ru.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.

В июне этого года ЕС утвердил 11-й пакет антироссийских санкций, введя ограничительные меры против 87 компаний и запретив поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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