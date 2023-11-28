СМИ узнали о возможном изъятии арены у россиян в Хельсинки из-за новых санкций ЕС

Новые санкции против России, которые войдут в 12-й пакет ограничений Евросоюза (ЕС), позволят изъять спортивную арену «Хельсинки» (Hartwall), владельцами которой являются российские предприниматели. Об этом сообщило финское агентство STT.

По его данным, 12-й пакет санкций предусмотрит возможность для попавших под ограничения владельцев арены продать замороженные активы.

Однако в случае продажи и смены владельца деньги все равно останутся замороженными, говорится в публикации.

Ранее, 15 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что в 12-м пакете антироссийских санкций ЕС планирует запретить экспорт станков и деталей машин, которые Россия якобы использует для производства оружия. Кроме того, в числе других товаров, которые Брюссель планирует добавить в санкционный список, — химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и серводвигатели для дронов.

До этого, 13 ноября, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложение по 12-му пакету антироссийских санкций может быть представлено в ближайшие дни. Кроме того, по его словам, Совет ЕС, который принимает решения относительно санкций, еще не получал каких-либо конкретных предложений касаемо новых ограничений.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.

В июне этого года ЕС утвердил 11-й пакет антироссийских санкций, введя ограничительные меры против 87 компаний и запретив поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.