На Украине провалилась гибкость в системе призыва в Вооруженные силы страны. Таким образом политолог Юрий Светов прокомментировал «Известиям» 28 ноября желание Киева изменить правила призыва в армию, чтобы мобилизовать тех, кто боится идти на фронт.

Накануне газета The Guardian со ссылкой на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексея Данилова писала, что изменения в правилах будут подразумевать использование коммерческих рекрутинговых компаний для более целенаправленного призыва, а также убеждение людей в том, что в ВСУ они будут задействованы в соответствии с их навыками.

«По сути дела, там уже давно используется гитлеровская «методика Фольксштурма», когда осенью 1944-го года по приказу Адольфа Гитлера призывали мужчин от 16 до 60 лет и женщин от 18 до 50 — на Украине это же делают. Просто начались протесты, требования, чтобы была хоть какая-то ротация на фронте, они этого сделать не могут, потому что российские войска препятствуют этой ротации», — считает Светов.

Как указал политолог, в Киеве провалилась гибкость в тактике призыва в Вооруженные силы. Он напомнил, что власти пытались добиться призыва украинцев, которые находятся за границей, однако власти в тех государствах оказались помогать в этом вопросе, потому что это весьма непросто. Поэтому, резюмировал Светов, на Украине придумывают новые варианты для привлечения большего количества людей на фронт.

До этого, 24 ноября, секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что мобилизация украинцев в ряды вооруженных сил страны провалилась. Он отметил, что если властям Украины не удастся изменить ситуацию в ближайшее время, то страну ждут «большие проблемы».

Также в тот день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти республики планируют представить ему «новый комплексный план по мобилизации». При этом украинский лидер не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации украинских граждан.

При этом позднее, 28 ноября, пленный военнослужащий ВСУ Богдан Куманский рассказал, что среди военных растет количество тех, кто больше не хочет принимать участие в конфликте с Россией.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.