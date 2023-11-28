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Политолог оценил желание Киева изменить принципы призыва в ВСУ

Политолог Светов: в Киеве провалилась гибкость в системе призыва в ВС страны
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Andriy Andriyenko
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На Украине провалилась гибкость в системе призыва в Вооруженные силы страны. Таким образом политолог Юрий Светов прокомментировал «Известиям» 28 ноября желание Киева изменить правила призыва в армию, чтобы мобилизовать тех, кто боится идти на фронт.

Накануне газета The Guardian со ссылкой на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексея Данилова писала, что изменения в правилах будут подразумевать использование коммерческих рекрутинговых компаний для более целенаправленного призыва, а также убеждение людей в том, что в ВСУ они будут задействованы в соответствии с их навыками.

«По сути дела, там уже давно используется гитлеровская «методика Фольксштурма», когда осенью 1944-го года по приказу Адольфа Гитлера призывали мужчин от 16 до 60 лет и женщин от 18 до 50 — на Украине это же делают. Просто начались протесты, требования, чтобы была хоть какая-то ротация на фронте, они этого сделать не могут, потому что российские войска препятствуют этой ротации», — считает Светов.

Как указал политолог, в Киеве провалилась гибкость в тактике призыва в Вооруженные силы. Он напомнил, что власти пытались добиться призыва украинцев, которые находятся за границей, однако власти в тех государствах оказались помогать в этом вопросе, потому что это весьма непросто. Поэтому, резюмировал Светов, на Украине придумывают новые варианты для привлечения большего количества людей на фронт.

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До этого, 24 ноября, секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что мобилизация украинцев в ряды вооруженных сил страны провалилась. Он отметил, что если властям Украины не удастся изменить ситуацию в ближайшее время, то страну ждут «большие проблемы».

Также в тот день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти республики планируют представить ему «новый комплексный план по мобилизации». При этом украинский лидер не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации украинских граждан.

При этом позднее, 28 ноября, пленный военнослужащий ВСУ Богдан Куманский рассказал, что среди военных растет количество тех, кто больше не хочет принимать участие в конфликте с Россией.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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