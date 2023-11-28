Украина изменит тактику призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы мобилизовать тех, кто боится идти на фронт. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексея Данилова в понедельник, 27 ноября.

По данным газеты, предполагается передать проведение мобилизации в руки коммерческих вербовочных компаний. Это позволит провести более целенаправленный призыв и дать понять подходящим для службы гражданам, что они будут выполнять те функции, которыми хорошо владеют, согласно их навыкам.

«Некоторые люди напуганы, боятся умереть, боятся стрелять», — сказал Данилов.

По его мнению, такие принципы призыва позволят пополнить ряды ВСУ, поскольку мобилизация станет более гибкой.

Источник среди высокопоставленных лиц в киевской администрации между тем сообщил газете, что изменения в практику призыва предполагается внести не позднее текущей недели.

Ранее в тот же день пленный военнослужащий ВСУ Богдан Куманский рассказал, что среди военнослужащих ВСУ растет количество тех, кто не хочет больше принимать участие в конфликте с Россией.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук 24 ноября сказал, что главная проблема ВСУ на фронте в настоящее время связана с нехваткой оружия, боеприпасов и людей.

20 ноября в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) указали, что западные страны требуют от Киева активизировать мобилизацию для восполнения больших потерь после контрнаступления ВСУ, а количество женщин в рядах украинской армии превышает 40 тыс. человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.