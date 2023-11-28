Военнослужащие российской группировки войск «Запад» сорвали ротацию бригады украинских войск на купянском направлении. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В полосе обороны 1-й Танковой армии артиллерией группировки сорвана попытка провести ротацию военнослужащих 43-й механизированной бригады на передовых позициях на направлении Ивановка, Ягодное», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии ВС РФ при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Синьковка, Лиман Первый.

Зыбинский также отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ лишились 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С-1 «Гвоздика» и минометного расчета в районах Колесниковки и Кисловки.

27 ноября в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 43-й и 57-й механизированных бригад ВСУ на купянском направлении. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.

Минобороны России 21 ноября сообщало, что военнослужащие разведывательного подразделения и расчетов гаубиц Д-20 группировки войск «Запад» наносят удары по позициям ВСУ на купянском направлении, используя информацию, полученную от подразделений разведки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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