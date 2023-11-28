Российские военные сорвали ротацию бригады ВСУ на купянском направлении
Военнослужащие российской группировки войск «Запад» сорвали ротацию бригады украинских войск на купянском направлении. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«В полосе обороны 1-й Танковой армии артиллерией группировки сорвана попытка провести ротацию военнослужащих 43-й механизированной бригады на передовых позициях на направлении Ивановка, Ягодное», — приводит его слова «РИА Новости».
Кроме того, мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии ВС РФ при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Синьковка, Лиман Первый.
Зыбинский также отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ лишились 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С-1 «Гвоздика» и минометного расчета в районах Колесниковки и Кисловки.
27 ноября в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 43-й и 57-й механизированных бригад ВСУ на купянском направлении. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.
Минобороны России 21 ноября сообщало, что военнослужащие разведывательного подразделения и расчетов гаубиц Д-20 группировки войск «Запад» наносят удары по позициям ВСУ на купянском направлении, используя информацию, полученную от подразделений разведки.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».