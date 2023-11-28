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Ученые научили ИИ определять концентрацию антибиотиков в молоке

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Специалисты института ИТМО создали новую технологию для проверки молока на содержание антибиотиков. Для этого они намерены использовать электрохимический метод, который основан на свойстве веществ менять проводимость тока при окислении.

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Данные измерений анализирует предварительно обученный искусственный интеллект. Система включает в себя три составляющие: сенсор с электродом, устройства для подачи электричества и программу на основе машинного обучения.

«Сначала мы разместили образец на электродном сенсоре из меди, никеля и углерода — при контакте с молоком эти вещества окисляются. Затем с помощью прибора для подачи электрического тока определенного напряжения (потенциостата) пустили напряжение на электрод. И измерили отклик от сенсора с образцом: при окислении металла снижается его проводимость, и прибор фиксирует это в виде перепадов напряжения тока», — рассказал один из разработчиков, аспирант Научно-образовательного центра инфохимии ИТМО Вадим Беляев.

Он пояснил, что чем меньше в молоке антибиотиков, тем сильнее окисляется металл на электроде: за этот процесс отвечает молочная кислота, продукт жизнедеятельности бактерий. Соответственно, падает и напряжение тока во всей системе.

Следы антибактериальных препаратов, которые обязательно используются на любой ферме для предупреждения и лечения инфекций у животных, — серьезная проблема для производителей и покупателей молочной продукции. Антибиотики могут плохо влиять на здоровье человека: вызывать аллергические реакции или устойчивость к противобактериальным средствам. Поэтому их нахождение в молочной продукции нужно тщательно контролировать.

Сейчас для быстрой проверки в основном используют тест-полоски, но точность анализа не превышает 70%, пояснили ученые ИТМО. Кроме того, такое тестирование показывает только наличие или отсутствие препаратов в молоке, но не их концентрацию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Молочные токи: концентрацию антибиотиков в продуктах определит ИИ

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