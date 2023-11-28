Ученые научили ИИ определять концентрацию антибиотиков в молоке

Специалисты института ИТМО создали новую технологию для проверки молока на содержание антибиотиков. Для этого они намерены использовать электрохимический метод, который основан на свойстве веществ менять проводимость тока при окислении.

Данные измерений анализирует предварительно обученный искусственный интеллект. Система включает в себя три составляющие: сенсор с электродом, устройства для подачи электричества и программу на основе машинного обучения.

«Сначала мы разместили образец на электродном сенсоре из меди, никеля и углерода — при контакте с молоком эти вещества окисляются. Затем с помощью прибора для подачи электрического тока определенного напряжения (потенциостата) пустили напряжение на электрод. И измерили отклик от сенсора с образцом: при окислении металла снижается его проводимость, и прибор фиксирует это в виде перепадов напряжения тока», — рассказал один из разработчиков, аспирант Научно-образовательного центра инфохимии ИТМО Вадим Беляев.

Он пояснил, что чем меньше в молоке антибиотиков, тем сильнее окисляется металл на электроде: за этот процесс отвечает молочная кислота, продукт жизнедеятельности бактерий. Соответственно, падает и напряжение тока во всей системе.

Следы антибактериальных препаратов, которые обязательно используются на любой ферме для предупреждения и лечения инфекций у животных, — серьезная проблема для производителей и покупателей молочной продукции. Антибиотики могут плохо влиять на здоровье человека: вызывать аллергические реакции или устойчивость к противобактериальным средствам. Поэтому их нахождение в молочной продукции нужно тщательно контролировать.

Сейчас для быстрой проверки в основном используют тест-полоски, но точность анализа не превышает 70%, пояснили ученые ИТМО. Кроме того, такое тестирование показывает только наличие или отсутствие препаратов в молоке, но не их концентрацию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Молочные токи: концентрацию антибиотиков в продуктах определит ИИ