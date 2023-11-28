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В МИД Греции от Украины потребовали отчетов о финансовой поддержке

Глава МИД Греции Герапетритис счел ужасной ситуацию на Украине
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Фото: Соцсети
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Странам НАТО необходимо не только продолжить поддерживать Украину, но также добиться от Киева финансовой отчетности в отношении предоставляемой Североатлантическим альянсом помощи. Об этом 27 ноября сообщает глава МИД Греции Йоргос Герапетритис.

«Ситуация [на Украине] продолжается, и правда в том, что она складывается не очень хорошо. <...> Это ужасная ситуация. И опять же, я думаю, нам следует постараться быть как можно более решительными в вопросе помощи Украине. Мы твердо стояли рядом с Украиной во все эти трудные времена и должны стараться и дальше координировать наши действия в пользу Киева», ― заявил Герапетритис в интервью телеканалу CNBC.

По словам главы международного министерства, странам НАТО в отношении украинского кризиса необходимо работать в превентивном режиме, чтобы максимально избежать потенциальных конфликтов и агрессии.

«Мы не должны быть измотаны ситуацией. Мы должны твердо поддерживать всех, на кого нападают. Евросоюз выделил очень значительный бюджет в пользу Украины. <...> Мы выражали нашу солидарность всеми возможными способами [помощи]», ― подчеркнул глава МИД Греции.

Между тем, добавил Герапетритис, несмотря на безусловную поддержку Украины со стороны НАТО, альянсу необходимо решить вопрос с финансовыми отчетами, в которых киевские власти могли бы точно указать, на что была потрачена перечисленная республике финансовая поддержка.

«На более позднем этапе нам следует начать работу над вопросом подотчетности. Потому что в этом отношении существует огромная проблема подотчетности, и нам необходимо ее решить», ― резюмировал греческий дипломат.

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В этот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что финансовая поддержка Украины со стороны США переживает критический момент. Кирби отметил, что администрация президента США ожидает одобрения военной помощи Украине со стороны конгресса.

Накануне, 26 ноября, лидер демократов в сенате Чак Шумер сообщил, что верхняя палата конгресса 4 декабря проведет голосование по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю. Также сенат проголосует за выделение дополнительной помощи по национальной безопасности.

Вместе с тем, 25 ноября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на проблемы с бюджетом. Шольц добавил, что Берлин при этом также намерен сохранить сплоченность в Германии и воплотить в жизнь крупный проект по промышленной модернизации страны.

Ранее, 21 ноября, телеканал NTV со ссылкой на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, сделанные в ходе его визита в Киев для встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым, сообщил, что Германия предоставит дополнительный пакет помощи в размере €1,3 млрд, включающий различные вооружения.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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