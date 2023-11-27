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Сюжет:

Снегопад вызвал 10-балльные пробки в Санкт-Петербурге

«Яндекс.Карты» показали 10-балльные пробки в Санкт-Петербурге
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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На дорогах Санкт-Петербурга из-за снегопада в понедельник, 27 ноября, образовались 10-балльные пробки. Такие данные можно увидеть на сайте сервиса «Яндекс.Карты».

Администрация Ленинградской области сообщила в своем Telegram-канале о метели во всех районах региона, а также о плохой видимости. По предварительным оценкам, за ночь высота свежего снега может составить до 10 см.

В Снежном штабе региона также объявили, что работа над расчисткой дорог будет продолжаться даже ночью.

«Метель в нашем регионе сегодня такая, что коммунальщики и дорожники продолжат чистить снег и ночью. На дороги, тротуары, дворы, общественные пространства выходит больше 1,5 тыс. единиц спецтехники и больше 3 тыс. человек», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

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Ранее в этот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о дальнейшем движении циклона, который принес разрушения на черноморское побережье. По его словам, сильные снегопады потихонечку тянутся к Санкт-Петербургу, Великому Новгороду, Петрозаводску.

Также в этот день из-за снегопада в Москве цена на услуги такси выросла почти в два раза. Согласно данным агрегаторов, жители столицы за короткую поездку были вынуждены платить от 600 рублей. В пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили «Известиям», что снегопад влияет на скорость передвижения автомобилей, из-за чего поездка занимает больше времени.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%. В Подмосковье самое большое количество осадков выпало на юге. В Кашире намело 23 мм снега.

Утром в понедельник столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах Москвы осложнено. Отмечалось, что на некоторых участках буксуют грузовики. В связи со снегопадом коммунальные службы работают в усиленном режиме. Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях.

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