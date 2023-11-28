Каждый пятый опрошенный сотрудник в РФ не пойдет на новогодний корпоратив

В России 67% опрошенных компаний проведут новогодний корпоратив, при этом каждый пятый сотрудник не планирует идти на мероприятие. Об этом говорится в исследовании Русской Школы Управления, с которым ознакомились «Известия» 28 ноября.

В основном праздничные мероприятия организаций пройдут в декабре 2023 года (74%), однако некоторые планируют провести корпоратив в январе 2024-го (3%), при этом 23% еще не назначили дату проведения.

Большинство работников планируют посетить новогодний корпоратив в этом году (66%). Но есть и те, кто не пойдет на него (19%) или пока не решили (15%). 61% респондентов ответили, что пойдут на такую встречу, чтобы пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, развлечься, 46% — чтобы не отрываться от коллектива и поддержать корпоративную культуру, 23% — потому что это обязательное мероприятие.

Среди главных причин, по которым сотрудники не отправятся на корпоратив, названы: нежелание тратить свое свободное время на это (31%), незаинтересованность форматом (23%), нежелание общаться с коллегами и руководителем в неформальной обстановке (18%), нелюбовь к праздникам (15%), семейные обстоятельства (13%).

«Если сотрудник отказывается принять участие в новогоднем корпоративе без веских причин — это тревожный звоночек для руководителя. Такое поведение часто говорит о низкой лояльности к компании и нежелании становиться частью общей корпоративной культуры. Если эта ситуация повторяется из года в год и с разными сотрудниками, то стоит выяснить причину и начать решать проблему. А она может скрываться в самых разных сферах: от неналаженных коммуникаций внутри коллектива до неправильно выстроенной структуры менеджмента», — отметила директор Русской Школы Управления Анастасия Боровская.

Ранее, 23 ноября, эксперт по ораторскому мастерству и созданию первого впечатления, основатель школы-студии Speech'ka Марина Меркулова рассказала «Известиям», что многие организации замечают позитивный эффект от корпоративов, а сотрудники с нетерпением ждут каждый праздничный ивент, потому что коллективное мероприятие помогает людям снять напряжение. Она уточнила, что такие праздники — важная составляющая для любого HR-бренда.