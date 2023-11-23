Эксперт рассказала о важности проведения корпоративов

Многие организации замечают позитивный эффект от корпоративов, а сами сотрудники с нетерпением ждут каждый праздничный ивент, потому что коллективное мероприятие действительно помогает людям снять напряжение, почувствовать причастность к важным процессам и ощутить свою значимость. Как корпоративы влияют на сотрудников и рабочие процессы, почему такие мероприятия важны и как организовать их лучше всего, 23 ноября «Известиям» рассказала эксперт по ораторскому мастерству и созданию первого впечатления, основатель школы-студии Speech'ka Марина Меркулова.

По словам эксперта, отсутствие умения «выключаться» из процесса — бич нашего времени. Практически каждый из нас не понаслышке знает, что такое эмоциональное выгорание, и сталкивался с ним хотя бы раз.

«Последствия выгорания — настоящая проблема как для самого человека, так и для компании, в которой он работает. Сложное эмоциональное состояние не позволяет сотруднику работать с прежним рвением. По эффекту домино рушатся выстроенные процессы: задачи выполняются медленнее, а их качество падает. Поэтому работодателю важно проявить участие и не только оказать персональную поддержку, но и озаботиться общей атмосферой в коллективе», — сказала она.

Как правило, люди забывают хвалить себя, из-за чего перестают ощущать собственную важность и теряют мотивацию, считает Меркулова. Зачастую после рабочего дня сотрудники расходятся по домам решать свои бытовые дела. Времени на рефлексию попросту не хватает, тогда как на деле вместе с коллегами люди ежедневно преодолевают различные квесты, изобретают решения и приходят к результату. Новый год — время подведения итогов, и корпоратив поможет напомнить людям о том, что они являются не просто «шестеренкой» в сложной бизнес-модели, но действительно вносят масштабный вклад и это не остается незамеченным.

«Коллеги смогут подвести итоги совместно, ощутить удовлетворение от пройденного процесса, увидеть и «прощупать» результат, порадоваться за него и по-настоящему его прожить. Такое проживание поможет вернуть потерянную энергию и мотивировать коллег на новые свершения. Поэтому такие коллективные корпоративные мероприятия необходимы», — сказала специалист.

Как отметила собеседница «Известий», неважно, в какой отрасли работает бизнес — так или иначе, он связан с постоянным общением с клиентами. Клиент по ту сторону экрана или на другом конце провода принимает решение, обращая внимание на тональность, с которой с ним общаются. Люди интуитивно считывают невербальные сигналы. Если клиенты уловят в общении с сотрудником скепсис, усталость, раздраженность, то вероятность того, что они сделают выбор в пользу компании, крайне низка, указала она.

«Харизматичный, легкий в общении сотрудник транслирует свое позитивное отношение клиенту и настраивает последнего на ту же амплитуду. Качественный клиентский сервис в таком состоянии сотрудника рождается сам по себе. Клиенты ощущают, как к ним относятся, и становятся частью лояльной аудитории», — сказала Меркулова.

Специалист подчеркнула, что качество общения в коллективе напрямую влияет на эмоциональное состояние каждого отдельного сотрудника. И чем эффективнее компания будет прорабатывать внутреннюю коммуникацию, тем качественнее будет взаимодействие с клиентами. Поэтому важно, чтобы внутри коллектива поддерживался хороший экологичный фон. Корпоративы в данном случае будут отличным подспорьем для того, чтобы поднять настроение сотрудникам и повысить их эффективность, добавила она.

«Важно понимать, что когда мы говорим о корпоративе как об инструменте коммуникации, то подход к нему должен быть соответствующий. Стоит помнить, что ваша цель — сплотить коллектив, подчеркнуть его важность и напомнить каждому о его ценности. В рамках подготовки к празднику хорошим способом выразить благодарность коллективу может стать создание презентации, в которой вы продемонстрируете итоги года. Некоторые сотрудники могут не осознавать, каких больших целей добилась компания благодаря их труду. Поздравительная и благодарственная речи от лица топ-менеджмента только закрепят эффект», — сообщила Меркулова.

Помимо благодарностей, в программу мероприятия можно добавить обучающие элементы — например, организовать мастер-класс, советует эксперт.

«Необязательно, чтобы он был связан напрямую с вашим бизнесом. На празднике скорее важен тимбилдинг и сплочение команды. Поэтому стоит выбрать приятное и необычное направление, которое больше сработает на получение положительных эмоций и усиление общения с коллегами», — сказала она.

Также важно понимать и слышать свой коллектив. Мало просто организовать вечеринку, важно, чтобы она нашла отклик среди сотрудников и им захотелось ее посетить, добавила собеседница издания.

«Я советую собрать обратную связь. Это можно сделать с помощью анонимного опросника. Например, вы можете предложить несколько вариантов того, как можно провести этот знаменательный декабрьский вечер, а ваши коллеги проголосуют или выдвинут свои предположения. По результатам опроса вы лучше услышите своих сотрудников и сможете пойти навстречу их желаниям», — сказала Меркулова.

Так или иначе, корпоративы — важная составляющая для любого HR-бренда. Коллективные мероприятия помогают сотрудникам раскрыться, осознать собственную ценность и важность и вдохновиться на решение будущих задач, заключила специалист.

16 ноября стало известно, что чуть больше половины опрошенных (57%) хотят попасть на новогодний корпоратив в компании, а 43% не горят желанием. В то же время 85% россиян готовы отказаться от корпоратива в пользу денежного поощрения, но 15% не согласны на это.