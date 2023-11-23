Реклама
Прямой эфир
Мир
Анкара призвала не спекулировать на сроках одобрения членства Швеции в НАТО
Мир
Украине предрекли дефицит товаров из Европы из-за блокировки границы с Польшей
Мир
Песков заявил о необходимости давить на отказавшихся от переговоров с РФ
Мир
Киев внес немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны»
Политика
В СФ назвали русофобской глупостью возможное закрытие Норвегией границы с РФ
Общество
Туристы в Марий Эл спаслись от медведя в заброшенной колонии
Общество
В Подмосковье первый елочный базар откроется 8 декабря
Экономика
Правительство одобрило беспошлинную квоту на ввоз в Россию 160 тыс. т мяса кур
Мир
Захарова указала на одобрение ЕСПЧ дискриминационной политики Латвии против РФ
Пресс-релизы
С 27 мая по 2 июня 2024 года в Сочи пройдет международный фестиваль «КиноБраво»
Авто
На российский рынок выйдет кроссовер KAIYI X7 Kunlun
Общество
Союз журналистов России предложил наградить погибшего корреспондента Максудова
Мир
Залужный назвал ситуацию на фронте затруднительной, но контролируемой
Общество
Россияне помогают сбивать дроны ВСУ с помощью приложения «Радар.НФ»

Эксперт рассказала о важности проведения корпоративов

Эксперт Меркулова: проведение корпоративов повышает эффективность сотрудников
0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многие организации замечают позитивный эффект от корпоративов, а сами сотрудники с нетерпением ждут каждый праздничный ивент, потому что коллективное мероприятие действительно помогает людям снять напряжение, почувствовать причастность к важным процессам и ощутить свою значимость. Как корпоративы влияют на сотрудников и рабочие процессы, почему такие мероприятия важны и как организовать их лучше всего, 23 ноября «Известиям» рассказала эксперт по ораторскому мастерству и созданию первого впечатления, основатель школы-студии Speech'ka Марина Меркулова.

По словам эксперта, отсутствие умения «выключаться» из процесса — бич нашего времени. Практически каждый из нас не понаслышке знает, что такое эмоциональное выгорание, и сталкивался с ним хотя бы раз.

«Последствия выгорания — настоящая проблема как для самого человека, так и для компании, в которой он работает. Сложное эмоциональное состояние не позволяет сотруднику работать с прежним рвением. По эффекту домино рушатся выстроенные процессы: задачи выполняются медленнее, а их качество падает. Поэтому работодателю важно проявить участие и не только оказать персональную поддержку, но и озаботиться общей атмосферой в коллективе», — сказала она.

Как правило, люди забывают хвалить себя, из-за чего перестают ощущать собственную важность и теряют мотивацию, считает Меркулова. Зачастую после рабочего дня сотрудники расходятся по домам решать свои бытовые дела. Времени на рефлексию попросту не хватает, тогда как на деле вместе с коллегами люди ежедневно преодолевают различные квесты, изобретают решения и приходят к результату. Новый год — время подведения итогов, и корпоратив поможет напомнить людям о том, что они являются не просто «шестеренкой» в сложной бизнес-модели, но действительно вносят масштабный вклад и это не остается незамеченным.

«Коллеги смогут подвести итоги совместно, ощутить удовлетворение от пройденного процесса, увидеть и «прощупать» результат, порадоваться за него и по-настоящему его прожить. Такое проживание поможет вернуть потерянную энергию и мотивировать коллег на новые свершения. Поэтому такие коллективные корпоративные мероприятия необходимы», — сказала специалист.

Достать стволы: сколько будут стоить новогодние елки
Живые деревья подорожают незначительно, а вот на искусственные цены уже взлетели

Как отметила собеседница «Известий», неважно, в какой отрасли работает бизнес — так или иначе, он связан с постоянным общением с клиентами. Клиент по ту сторону экрана или на другом конце провода принимает решение, обращая внимание на тональность, с которой с ним общаются. Люди интуитивно считывают невербальные сигналы. Если клиенты уловят в общении с сотрудником скепсис, усталость, раздраженность, то вероятность того, что они сделают выбор в пользу компании, крайне низка, указала она.

«Харизматичный, легкий в общении сотрудник транслирует свое позитивное отношение клиенту и настраивает последнего на ту же амплитуду. Качественный клиентский сервис в таком состоянии сотрудника рождается сам по себе. Клиенты ощущают, как к ним относятся, и становятся частью лояльной аудитории», — сказала Меркулова.

Специалист подчеркнула, что качество общения в коллективе напрямую влияет на эмоциональное состояние каждого отдельного сотрудника. И чем эффективнее компания будет прорабатывать внутреннюю коммуникацию, тем качественнее будет взаимодействие с клиентами. Поэтому важно, чтобы внутри коллектива поддерживался хороший экологичный фон. Корпоративы в данном случае будут отличным подспорьем для того, чтобы поднять настроение сотрудникам и повысить их эффективность, добавила она.

«Важно понимать, что когда мы говорим о корпоративе как об инструменте коммуникации, то подход к нему должен быть соответствующий. Стоит помнить, что ваша цель — сплотить коллектив, подчеркнуть его важность и напомнить каждому о его ценности. В рамках подготовки к празднику хорошим способом выразить благодарность коллективу может стать создание презентации, в которой вы продемонстрируете итоги года. Некоторые сотрудники могут не осознавать, каких больших целей добилась компания благодаря их труду. Поздравительная и благодарственная речи от лица топ-менеджмента только закрепят эффект», — сообщила Меркулова.

Помимо благодарностей, в программу мероприятия можно добавить обучающие элементы — например, организовать мастер-класс, советует эксперт.

«Необязательно, чтобы он был связан напрямую с вашим бизнесом. На празднике скорее важен тимбилдинг и сплочение команды. Поэтому стоит выбрать приятное и необычное направление, которое больше сработает на получение положительных эмоций и усиление общения с коллегами», — сказала она.

Также важно понимать и слышать свой коллектив. Мало просто организовать вечеринку, важно, чтобы она нашла отклик среди сотрудников и им захотелось ее посетить, добавила собеседница издания.

«Я советую собрать обратную связь. Это можно сделать с помощью анонимного опросника. Например, вы можете предложить несколько вариантов того, как можно провести этот знаменательный декабрьский вечер, а ваши коллеги проголосуют или выдвинут свои предположения. По результатам опроса вы лучше услышите своих сотрудников и сможете пойти навстречу их желаниям», — сказала Меркулова.

Так или иначе, корпоративы — важная составляющая для любого HR-бренда. Коллективные мероприятия помогают сотрудникам раскрыться, осознать собственную ценность и важность и вдохновиться на решение будущих задач, заключила специалист.

16 ноября стало известно, что чуть больше половины опрошенных (57%) хотят попасть на новогодний корпоратив в компании, а 43% не горят желанием. В то же время 85% россиян готовы отказаться от корпоратива в пользу денежного поощрения, но 15% не согласны на это.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023