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Экономист спрогнозировал укрепление рубля до конца года

Экономист Григорьев спрогнозировал укрепление рубля до 85 за доллар до конца года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Динамика повышения рубля сохранится до конца года. Такое мнение финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев высказал в понедельник, 27 ноября.

По словам экономиста, важным фактором, который в ближайшее время будет определять динамику курса, является продолжающееся воздействие валютных ограничений, введенных ранее указом президента России Владимиром Путиным.

«Дело в том, что есть своя логика формирования валютной выручки у любой компании, которая зависит от продаж и от того, в какой момент покупатель расплачивается. Соответственно, по мере того как идут продажи, покупатель платит своим российским поставщикам, деньги попадают на счета компаний, начинают возвращаться в Россию, то есть приток валюты увеличивается, что приводит к снижению курсовой стоимости доллара и евро», — пояснил эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что стоимость нефти, которая торгуется на неплохом уровне, также можно выделить среди факторов, имеющих значение для динамики повышения российской валюты.

«Плюс все уже признали, что введенный Западом потолок цен на российскую нефть абсолютно не работает. Она продается дороже, чем установлено потолком. Поэтому это тоже фактор укрепления рубля», — сказал Григорьев.

Экономист отметил, что ВВП России вырастет за этот год в большем объеме, чем предполагалось, а это также имеет значение для курса рубля.

По прогнозу Григорьева, с высокой долей вероятности доллар до конца года опустится до 85 рублей.

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9 ноября в Центробанке сообщили, что чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами способствовали укреплению рубля в октябре. Эксперты подчеркнули, что объем чистых продаж вырос с $9,2 млрд в сентябре до $12,5 млрд, передает RT.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами, сообщает телеканал «Звезда». В тот же день руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с «Известиями» предположил, что указ главы государства поддержит российский рубль.

27 октября Банк России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15% годовых, пишет Life.Ru. Ставка стала максимальной с начала мая прошлого года. До этого, 15 сентября, ставка поднималась до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ставку до 12%, 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого показатель не менялся с сентября 2022 года.

Опрошенные «Известиями» эксперты 25 октября спрогнозировали повышение ключевой ставки в этом месяце. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков напомнил, что одна из важных задач регулятора в настоящее время — сдерживание инфляции. Еще одним фокусом внимания ЦБ является волатильность курса рубля к мировым валютам, добавил он.

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