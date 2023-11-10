В Центробанке объяснили укрепление рубля в октябре

Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами способствовали укреплению рубля в октябре. Об этом 9 ноября сообщили на сайте Центробанка в опубликованных материалах.

Эксперты подчеркнули, что объем чистых продаж вырос с $9,2 млрд в сентябре до $12,5 млрд.

«В октябре впервые с начала года рубль значительно укрепился по итогам календарного месяца. Укрепление рубля произошло за счет увеличения объемов чистых продаж экспортной выручки при отсутствии покупок иностранной валюты Банком России в рамках бюджетного правила, а также на фоне повышения ключевой ставки до 15%», — говорится в обзоре рисков финансовых рынков Центробанка России.

Уточняется, что более высокие ставки снижают спрос на кредиты в рублях и вызывают рост привлекательности сбережений в этой же денежной валюте. Кроме того, на укрепление рубля повлиял и рост цен на нефть в сентябре.

Также ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», что укрепление рубля может продолжаться как минимум до конца 2023 года. По мнению эксперта, в оставшиеся месяцы года курс российской нацвалюты может колебаться в коридоре 90–95 рублей за доллар.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами. В тот же день руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с «Известиями» предположил, что указ главы государства поддержит российский рубль.

27 октября Банк России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15% годовых. Ставка стала максимальной с начала мая прошлого года. До этого, 15 сентября, ставка поднималась до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ставку до 12%, 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого показатель не менялся с сентября 2022 года.

Опрошенные «Известиями» эксперты 25 октября спрогнозировали повышение ключевой ставки в этом месяце. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков напомнил, что одна из важных задач регулятора в настоящее время — сдерживание инфляции. Еще одним фокусом внимания ЦБ является волатильность курса рубля к мировым валютам, добавил он.