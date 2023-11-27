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Укрывавший Трепову Касинцев не явился в суд из-за госпитализации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Дмитрий Касинцев, который проходит по делу Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, не явился в суд по причине болезни. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

По информации источника «Известий», в настоящее время подозреваемый находится в Боткинской больнице под наблюдением врачей. По предварительной информации, у него сильная простуда. Медикам требуется определить точный диагноз. Касинцев пробудет в больнице по меньшей мере пять дней.

Ввиду больничного Касинцева сторона защиты потребовала отложить заседание. В свою очередь сторона обвинения запросила исследовать заболевание Касинцева, объяснив это тем, что не каждая болезнь является уважительной причиной для неявки на заседание.

Саму же Трепову в зал суда доставили.

Отмечается, что по делу проходит еще один подозреваемый. Суд объявил перерыв до 17:00 для выяснения всех деталей.

Татарский погиб 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу и подарила ему статуэтку. Позже выяснилось, внутри нее была взрывное устройство, которое взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали на террористический акт. Позднее ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.

В июле ей предъявили окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. 10 октября СК РФ сообщил о завершении расследования. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.

На первом слушании 15 ноября Трепова частично признала вину в приобретении поддельных документов. Позднее, 27 ноября, обвиняемой продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года.

Подрыв доверия: в убийстве Владлена Татарского мог быть соучастник
Не исключено, что он находился в кафе и привел в действие взрывное устройство

По данным следствия, Касинцев знал о причастности Треповой к взрыву в кафе Санкт-Петербурга до того, как она оказалась у него в квартире на улице Федора Абрамова. Однако он пустил ее домой и скрывал, не сообщив об этом правоохранительным органам.

В начале апреля сообщалось, что Касинцев является свидетелем в деле о взрыве в кафе. Он заявил, что не знал о готовящемся взрыве, а девушку принял у себя из-за добродушия. Позднее суд отправил Касинцева под домашний арест. Ему предъявляют обвинения по ст. 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»).

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