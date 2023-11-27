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В Крыму планируют за двое суток восстановить подачу электричества

Аксенов: электричество в Крыму запланировали восстановить за двое суток
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Энергетики планируют за двое суток восстановить подачу электричества в Крыму, заявил 27 ноября глава республики Сергей Аксенов.

«Планируется восстановить электричество на всей территории республики за двое суток. Для этого необходимо максимально увеличить количество ремонтных бригад за счет муниципальных предприятий, частных организаций, которые работают в этом же направлении», — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.

Аксенов отметил, что идут работы по восстановлению проезжей части затопленных трасс. Трассу Евпатория – Саки, а также дорогу Морское – Судак откроют в течение двух часов. Движение транспорта будет организовано в реверсивном порядке.

Также Аксенов напомнил, что непогода нанесла существенный ущерб инфраструктуре Республики Крым, но все службы мобилизованы. Проводятся восстановительные работы, ведется ремонт.

Стихия обрушилась на Крым 26 ноября, в тот же день Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем. В регионе введен режим ЧС.

В Минздраве РФ сообщили, что в Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек. В селе Морское под Судаком один человек погиб.

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Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.

Корреспондент «Известий» Вероника Котькова рассказала, что из-за шторма уровень воды в море значительно вырос. В результате частично оказались затопленными дороги, смывает и городские пляжи. В Керчи несколько районов отрезаны от города.

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