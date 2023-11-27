«Известия» показали последствия обрушившегося на Севастополь шторма

На Крым вечером 26 ноября обрушился ветер штормовой силы, последствия непогоды в Севастополе 27 ноября показали «Известия».

Как следует из кадров, в спальном районе города ветер сорвал обшивку с многоэтажных жилых домов. Также порваны рекламные баннеры. От падения конструкций пострадали припаркованные автомобили.

С некоторых жилых домов ветер унес козырьки, установленные над окнами. В городе продолжается штормовой ветер, идет снег с дождем.

Из-за стихии ранее в понедельник крымские власти объявили в республике режим ЧС.

В Минздраве России сообщили, что семь человек пострадали из-за непогоды в Евпатории. Известно об одном погибшем мужчине. Сухогрузная баржа оторвалась в порту Ялты, службы города продолжают мониторить ситуацию и ликвидировать последствия непогоды.

Как следует из прогноза погоды на понедельник, в Крыму ожидается переменная облачность, сохранится очень сильный юго-западный ветер, порывы до 17 м/с.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым. К настоящему времени без света остается более 500 тыс.человек.