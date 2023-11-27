Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны и готовится к этому. Об этом рассказал украинский генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью ABC News, опубликованном 25 ноября.

По мнению генерала, конфликт расширится, если Россия продолжит увеличивать производство оружия и развивать военные технологии.

«Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска», — сказал он журналистам.

Как отмечает «Газета.Ru», на прошлой неделе бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия находится на грани краха из-за высокого уровня дезертирства. До этого, 23 ноября, сообщалось, что за девять месяцев 2023 года из украинской армии сбежали 4638 солдат, временно оставили часть 10 940 человек, а число самострелов составило 161.

До этого, 22 ноября, бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted отметил, что конфликт завершится для Киева неминуемой капитуляцией перед Россией. По его мнению, украинские власти просто упустили свой шанс на мирные переговоры, поэтому у Украины есть возможность заключить мир только на условиях, продиктованных Москвой.

Ранее, 10 ноября, экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят заявил, что украинская армия столкнулась с резким ростом числа дезертиров. Он отметил, что на сторону России перебегают целые роты и что РФ в ходе летней оборонительной кампании нанесла ВСУ серьезный ущерб.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.