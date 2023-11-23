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В США предрекли неминуемую капитуляцию Украины

Экс-разведчик Риттер: Украина подпишет документ с требованиями со стороны России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Конфликт на Украине завершится для Киева не подписанием мирных переговоров, а неминуемой капитуляцией перед Россией. Об этом 22 ноября заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.

Экс-разведчик отметил, что украинские власти просто упустили свой шанс на мирные переговоры, поэтому у Украины есть возможность заключить мир только на условиях, продиктованных Россией.

«Будет нечто похожее на историю с линкором «Миссури» (на его борту произошло подписание Акта о капитуляции Японии в 1945 году. — Ред.). Украине предоставят возможность сесть за стол переговоров и подписать документ, подготовленный Россией, в котором будут изложены ее требования — не просьбы, а именно требования», — сообщил Риттер.

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Между тем 22 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 ноября на онлайн-саммите G20 призвал положить конец украинскому конфликту.

Ранее, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ.

9 ноября обозреватель издания Responsible Statecraft Тед Снайдер сообщил, что Зеленский вскоре может согласиться на переговоры из-за давления со стороны США.

До этого, 18 октября, Путин заявлял, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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