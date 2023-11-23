Конфликт на Украине завершится для Киева не подписанием мирных переговоров, а неминуемой капитуляцией перед Россией. Об этом 22 ноября заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.

Экс-разведчик отметил, что украинские власти просто упустили свой шанс на мирные переговоры, поэтому у Украины есть возможность заключить мир только на условиях, продиктованных Россией.

«Будет нечто похожее на историю с линкором «Миссури» (на его борту произошло подписание Акта о капитуляции Японии в 1945 году. — Ред.). Украине предоставят возможность сесть за стол переговоров и подписать документ, подготовленный Россией, в котором будут изложены ее требования — не просьбы, а именно требования», — сообщил Риттер.

Между тем 22 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 ноября на онлайн-саммите G20 призвал положить конец украинскому конфликту.

Ранее, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ.

9 ноября обозреватель издания Responsible Statecraft Тед Снайдер сообщил, что Зеленский вскоре может согласиться на переговоры из-за давления со стороны США.

До этого, 18 октября, Путин заявлял, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.