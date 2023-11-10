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Генерал Куят заявил о резком увеличении числа дезертиров в рядах ВСУ

Куят: украинская армия столкнулась с резким увеличением числа дезертиров
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Фото: REUTERS/Stringer
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Украинская армия столкнулась с резким ростом числа дезертиров. Об этом рассказал в интервью YouTube-каналу HKCM экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят.

«Целые роты перебегают на сторону России», — заключил генерал.

Как отмечает Куят, численность личного состава ВСУ резко уменьшается, так как к боевым потерям добавились и потери в виде дезертиров, которых стало намного больше по сравнению с началом контрнаступления.

«Стоит сказать, что количество военнослужащих в запасе очень мало, даже в немецких СМИ говорят, что украинец может, так сказать, выкупить себя, освободить себя от обязанности служить, это стоит от $6 тыс. до $10 тыс. долларов. Платишь деньги, а тебя освобождают от военной службы и отправляют за границу», — заявил Куят.

Экс-начальник военного комитета НАТО подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский предпринял попытку навести порядок и уволил министра обороны и шестерых его заместителей.

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Ранее в этот день сообщалось, что Харальд Куят выразил мнение относительно так называемого контрнаступления украинской армии. Он отметил, что Россия в ходе летней оборонительной кампании нанесла Вооруженным силам Украины (ВСУ) серьезный ущерб. При этом, по его словам, ВС РФ, напротив, использовали оборонительную тактику и перешли к стратегической обороне. Куят сказал, что цель российской армии заключается не в удержании территорий любой ценой, а в уничтожении ВСУ. В этом плане он считает, что ВС РФ придерживаются правила прусского военачальника Карла фон Клаузевица, которое гласит: обезоружь врага — и тогда всё остальное случится практически само по себе. Экс-командующий войсками НАТО выразил мнение, что именно этого ВС РФ и достигли, и теперь речь идет об активной обороне.

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