Число случаев дезертирства в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за последнее время увеличилось в десятки раз. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные генпрокуратуры Украины.

Отмечается, что в 2021 году ведомство возбудило 117 уголовных дел о дезертирстве. Кроме того, еще 2028 эпизодов оценили в качестве «самовольного оставления воинской части или места службы», также зафиксировали 33 самострела.

За девять месяцев 2023 года из украинской армии сбежали 4638 солдат, временно оставили часть 10 940 человек, а число самострелов составило 161. До спецоперации на Украине подобные дела нередко завершались досудебным соглашением и условным сроком, однако сейчас дезертиров приговаривают к 5–8 годам лишения свободы.

По данным «РИА Новости», их также отправляют в дисциплинарные батальоны. Из-за того что дезертиры в зоне боевых действий сдаются при первой возможности, им доверяют только строительные работы.

Помимо этого, в армии большие проблемы с пополнением военного состава: во многих частях не хватает 30–40% личного состава, практически везде есть скрытое дезертирство. Военнослужащие стараются всячески избежать попадания на передовую, симулируя болезни и стараясь задержаться в штабе.

Ранее, 10 ноября, экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят заявил, что украинская армия столкнулась с резким ростом числа дезертиров. Он отметил, что на сторону России перебегают целые роты и что РФ в ходе летней оборонительной кампании нанесла ВСУ серьезный ущерб.

7 октября обозреватель South China Morning Post Самид Баша сообщил, что в ВСУ всё чаще наблюдаются случаи дезертирства. В качестве основных причин низкого морального духа украинских боевиков обозреватель назвал высокие потери ВСУ, нехватку отдыха из-за отсутствия ротаций и ненадежность боеприпасов, которые приводят к ранениям солдат.

30 сентября взятый в плен на запорожском направлении украинский военнослужащий сообщил, что в ВСУ насчитываются десятки дезертиров из-за сложившейся ситуации на фронте. Он отметил, что моральное состояние в рядах киевского режима «ниже среднего», а всего, по его словам, позиции покинуло около 50 человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.