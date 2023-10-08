SCMP назвала сломившую боевой дух ВСУ проблему

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) всё чаще наблюдаются случаи дезертирства, в том числе из-за низкого морального духа. Об этом в субботу, 7 октября, заявил обозреватель South China Morning Post Самид Баша.

«Появляются сообщения о постоянно растущем стрессе и проблемах с психическим здоровьем. Солдаты неохотно выходят на поле боя, поскольку чувствуют, что у них недостаточно времени, чтобы оправиться от травмирующего опыта. <…> Это способствует низкому моральному духу в ВСУ, где наблюдается массовое дезертирство», — пишет автор статьи.

Баша отметил, что, по данным миграционных властей Румынии, например, незаконно пересекли границу 6,2 тыс. украинских мужчин призывного возраста. Кроме того, около 20 тыс. бежали в эту страну, получив специальные разрешения, которые чаще всего представляли собой фальсифицированные документы.

В качестве основных причин низкого морального духа украинских боевиков обозреватель назвал высокие потери ВСУ, нехватку отдыха из-за отсутствия ротаций и ненадежность боеприпасов, которые приводят к ранениям солдат.

Ранее, 30 сентября, военнослужащий ВСУ, взятый в плен на запорожском направлении, рассказал, что в украинской армии насчитываются десятки дезертиров из-за сложившейся ситуации на фронте. На дезертирство, по его словам, решаются солдаты, которые были в бою и видели происходящее на фронте.

До этого, 9 сентября, украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в МВД сообщило, что на Украине стали усиленно проверять людей и транспорт с целью найти дезертиров. Сообщалось, что фильтрационные мероприятия планировалось проводить и по месту жительства украинцев.

Военное положение вступило в силу на Украине с февраля 2022 года, при этом в стране действует закон о всеобщей мобилизации. Согласно распоряжению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.