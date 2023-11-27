Реклама
Прямой эфир
Общество
СК возбудил дело после аварии на руднике в Якутии
Общество
Дептранс Москвы сообщил об осложненной ситуации на дороге
Армия
МО РФ получит первые российские морские дроны до конца 2023 года
Армия
Морпехи ВС РФ взяли два опорных пункта ВСУ под Угледаром
Происшествия
Вулкан Эбеко выбросил в воздух пепел на высоту 2 км
Общество
В Сочи восстановили железнодорожное сообщение
Общество
В МЧС сообщили о госпитализации двух пострадавших на руднике в Якутии
Общество
Собянин призвал москвичей быть внимательными на дорогах из-за непогоды
Происшествия
В Приморье пограничники изъяли почти 6 т контрафактных крабов, горбуши и икры
Экономика
Власти расширят лимиты по льготной ипотеке
Общество
В России введут отдельное наказание за мелкие взятки чиновниками и менеджерами
Происшествия
В Бердянске из-за шторма затопило центральную часть города
Общество
Средний возраст автомобилей в России увеличился до 12–15 лет
Общество
Выпавший за ночь в Москве снег осложнил движение автомобилей
Сюжет:

Командир ВС РФ указал на сохранение тактики лобовых атак ВСУ

Командир ВС РФ: потери не стали причиной смены тактики лобовых атак ВСУ
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командир отделения подразделения специального назначения «Осман» Минобороны РФ с позывным Пумба 27 ноября сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении не поменяли тактику лобовых атак с начала летнего наступления, несмотря на потери.

«(Летом. — Ред.) шли большими колоннами, их большими колоннами сжигали, мы думали, для них это будет уроком, но урок они не извлекли из летней кампании: так же прут, выходят 4–5 машин, уезжают максимум 2–3. Они в лоб всегда стараются идти, не понимаем почему, они же понимают, что мы их видим с формирования колонны и выдвижения из кого-то села до линии боевого соприкосновения», — рассказал он.

Как указал Пумба, техники у противника стало меньше по сравнению с началом украинского наступления. По его словам, ВСУ стали менее активны, однако украинские боевики всё равно предпринимают попытки прорваться. Пумба отметил, что российские военные на ранних стадиях выявляют формирование больших групп и уничтожают.

«Враг делает ошибку — подъезжает близко к линии фронта, а мы всегда начеку»
Как бойцы 1-го Донецкого корпуса точным огнем останавливают украинские «Брэдли» и «Леопарды»

Ранее в этот день пленный военнослужащий 118-й бригады ВСУ Богдан Куманский рассказал, что украинские войска имеют острую нехватку подготовленных военных на запорожском направлении.

10 ноября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ВСУ скорректировать тактику с учетом нынешней ситуации. Он признал, что контрнаступление спустя пять месяцев не принесло ожидаемых результатов, хотя наступательные операции на ряде направлений еще не завершены.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 6 ноября объявил о том, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено. По его словам, план противника перерезать сухопутный коридор в Крым оказался провальным. Он добавил, что даже в случае редких атак на российскую армию нападения получаются слабыми и заведомо проигрышными.

1 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик и ВСУ уже не смогут добиться прорыва. Он считает, что спасти ситуацию, в которой оказалась украинская армия, может только резкий технологический скачок.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023