Командир отделения подразделения специального назначения «Осман» Минобороны РФ с позывным Пумба 27 ноября сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении не поменяли тактику лобовых атак с начала летнего наступления, несмотря на потери.

«(Летом. — Ред.) шли большими колоннами, их большими колоннами сжигали, мы думали, для них это будет уроком, но урок они не извлекли из летней кампании: так же прут, выходят 4–5 машин, уезжают максимум 2–3. Они в лоб всегда стараются идти, не понимаем почему, они же понимают, что мы их видим с формирования колонны и выдвижения из кого-то села до линии боевого соприкосновения», — рассказал он.

Как указал Пумба, техники у противника стало меньше по сравнению с началом украинского наступления. По его словам, ВСУ стали менее активны, однако украинские боевики всё равно предпринимают попытки прорваться. Пумба отметил, что российские военные на ранних стадиях выявляют формирование больших групп и уничтожают.

Ранее в этот день пленный военнослужащий 118-й бригады ВСУ Богдан Куманский рассказал, что украинские войска имеют острую нехватку подготовленных военных на запорожском направлении.

10 ноября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ВСУ скорректировать тактику с учетом нынешней ситуации. Он признал, что контрнаступление спустя пять месяцев не принесло ожидаемых результатов, хотя наступательные операции на ряде направлений еще не завершены.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 6 ноября объявил о том, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено. По его словам, план противника перерезать сухопутный коридор в Крым оказался провальным. Он добавил, что даже в случае редких атак на российскую армию нападения получаются слабыми и заведомо проигрышными.

1 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик и ВСУ уже не смогут добиться прорыва. Он считает, что спасти ситуацию, в которой оказалась украинская армия, может только резкий технологический скачок.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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