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ВСУ столкнулись с нехваткой подготовленной силы на запорожском направлении

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Фото: REUTERS/Stringer
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют острую нехватку подготовленных военных на запорожском направлении. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил журналистам пленный военнослужащий 118-й бригады ВСУ Богдан Куманский.

«Людей не хватает, тянут с любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта», — отметил он.

Как уточнил пленный, в рядах украинских военных сейчас довольно много тех, кто отказывается участвовать в действиях ВСУ на фронте или вовсе самовольно уходят из своих подразделений.

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Ранее, 26 ноября, экс-премьер Украины Николай Азаров обратил внимание, что телеканал «1+1» в эфире опубликовал информацию более чем о 1,1 млн погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ. По его словам, вскоре руководству канала, видимо после звонка из офиса Зеленского, пришлось извиниться за «опечатку».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук 24 ноября сказал, что главная проблема ВСУ на фронте в настоящее время связана с нехваткой оружия, боеприпасов и людей.

20 ноября в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) указали, что западные страны требуют от Киева активизировать мобилизацию для восполнения больших потерь после контрнаступления ВСУ, а количество женщин в рядах украинской армии превышает 40 тыс. человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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