СК возбудил дело после аварии на руднике в Якутии

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей при выбросе метана на руднике по добыче алмазов в городе Удачный. Об этом 27 ноября сообщается на сайте СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).

«Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть трех лиц»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось, что в Якутии создан оперативный штаб регионального главка МЧС России после выброса метана на руднике. Глава Якутии Айсен Николаев дал поручение усилить работу по обеспечению промышленной безопасности на предприятиях региона.

В минздраве Якутии рассказали о состоянии пострадавших на руднике. Отмечается, что одного человека прооперировали, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Второй пострадавший в стабильно тяжелом состоянии.

В МЧС Республики Саха (Якутия) 27 ноября сообщали о госпитализации двух пострадавших на руднике. Отмечалось, что всего из рудника были выведены 248 человек.

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия. На месте работает прокурор Удачного.

О выбросе метана на руднике в Удачном стало известно накануне вечером. По данным регионального МЧС, три человека погибли, еще двое пострадали.