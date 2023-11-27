В МЧС сообщили о госпитализации двух пострадавших на руднике в Якутии

Два человека, которые пострадали в результате выброса метана на руднике по добыче алмазов в городе Удачный, госпитализированы. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщили в МЧС Республики Саха (Якутия).

Отмечается, что всего из рудника были выведены 248 человек.

Сейчас работники рудника проводят замер концентрации метана в воздухе. Работа рудника будет возобновлена по результатам замеров.

Также планируется вылет из Якутска воздушного судна Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» с бригадой республиканского центра медицины катастроф.

Всего к ликвидации последствий привлечено 49 человек и 10 единиц техники.

Ранее в этот день сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту происшествия. На месте работает прокурор Удачного.

О выбросе метана на руднике в Удачном стало известно накануне вечером. По данным регионального МЧС, три человека погибли, еще двое пострадали.