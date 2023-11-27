Минздрав Якутии сообщил о состоянии пострадавших на руднике

Одного из пострадавших на руднике по добыче алмазов при выбросе метана в городе Удачном прооперировали, его состояние тяжелое, он находится в реанимации. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщила пресс-служба минздрава Якутии.

По данным ведомства, состояние второго пострадавшего стабильно тяжелое.

Уточняется, что из Якутска уже вылетела бригада врачей Республиканского центра медицины катастроф.

Ранее в этот день в МЧС Республики Саха (Якутия) сообщали о госпитализации двух пострадавших на руднике. Отмечалось, что всего из рудника были выведены 248 человек.

Работники рудника проводят замер концентрации метана в воздухе.

Тогда же сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту происшествия. На месте работает прокурор Удачного.

О выбросе метана на руднике в Удачном стало известно накануне вечером. По данным регионального МЧС, три человека погибли, еще двое пострадали.