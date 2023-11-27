Прокуратура проведет проверку после происшествия на руднике в Якутии
Прокуратура проводит проверку по факту происшествия на руднике по добыче алмазов в городе Удачный в Республике Саха (Якутия). Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщили в региональном ведомстве.
Отмечается, что все работники из рудника эвакуированы.
В настоящий момент на месте происшествия работает прокурор Удачного.
«В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям происшествия, соблюдению законодательства об охране труда, промышленной безопасности и другим вопросам», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Накануне стало известно, что три человека погибли, еще двое пострадали в результате выброса метана на руднике по добыче алмазов в Удачном.