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Три человека погибли при выбросе метана на руднике в Якутии

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Фото: МЧС Республики Саха
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Три человека погибли, еще двое пострадали в результате выброса метана на руднике по добыче алмазов в городе Удачный. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

«По предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, три из которых, к сожалению, погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент проводится эвакуация работников рудника и ликвидация последствий выброса метана. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 17 ноября, стало известно о частичном обрушении рудника в Забайкальском крае. В результате случившегося два человека оказались под завалами. Позднее их тела были обнаружены спасателями.

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