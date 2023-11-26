Три человека погибли при выбросе метана на руднике в Якутии

Три человека погибли, еще двое пострадали в результате выброса метана на руднике по добыче алмазов в городе Удачный. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

«По предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, три из которых, к сожалению, погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент проводится эвакуация работников рудника и ликвидация последствий выброса метана. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 17 ноября, стало известно о частичном обрушении рудника в Забайкальском крае. В результате случившегося два человека оказались под завалами. Позднее их тела были обнаружены спасателями.