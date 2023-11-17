Два человека оказались под завалами из-за обрушения на руднике в Забайкалье
Частичное обрушение рудника произошло в Балейском районе Забайкальского края. В результате случившегося два человека оказались под завалами, сообщает 17 ноября пресс-служба краевого управления МЧС РФ.
«На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека», — сказано в сообщении ведомства.
Сейчас на месте обрушения работают горноспасатели кемеровского отряда МЧС.
Ранее, 12 октября, в результате обрушения кровли в шахте на Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае погиб один человек. По предварительной информации, в шахте в тот момент находились 83 человека.