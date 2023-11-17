В Забайкалье под завалами на руднике нашли тела работников
Тела двоих работников шахты обнаружили спасатели под завалами после частичного обрушения рудника в Балейском районе Забайкальского края. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба краевого управления МЧС РФ.
«По состоянию на 09:55 (3:55 мск — Ред.) обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Позже добавили, что тело второго работника также нашли и подняли на поверхность.
Отмечается, что обрушение горной породы произошло на руднике золоторудной компании «Омчак» при выполнении работ. К ликвидации последствий привлекли группировку в составе 18 человек и пяти единиц техники.
О частичном обрушении рудника в Забайкальском крае стало известно ранее 17 ноября. В результате случившегося два человека оказались под завалами. На месте обрушения работают горноспасатели Кемеровского отряда МЧС.