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В Якутии создали оперштаб после выброса метана на руднике

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Фото: t.me/aisen_nikolaev
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В Якутии создан оперативный штаб регионального главка МЧС России после выброса метана на руднике по добыче алмазов в городе Удачный. Об этом 27 ноября журналистам сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Организован постоянно действующий оперативный штаб Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). На месте работает следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Глава Якутии Айсен Николаев дал поручение усилить работу по обеспечению промышленной безопасности на предприятиях региона. По его словам, вопрос безопасности на предприятиях, на опасных производственных объектах республики необходимо серьезно усилить.

Николаев также принес свои соболезнования семьям и близким погибших шахтеров. Он отметил, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее в этот день в минздраве Якутии рассказали о состоянии пострадавших на руднике. Отмечается, что одного человека прооперировали, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Второй пострадавший в стабильно тяжелом состоянии.

В МЧС Республики Саха (Якутия) сообщали о госпитализации двух пострадавших на руднике. Отмечалось, что всего из рудника были выведены 248 человек.

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия. На месте работает прокурор Удачного.

О выбросе метана на руднике в Удачном стало известно накануне вечером. По данным регионального МЧС, три человека погибли, еще двое пострадали.

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